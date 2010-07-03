Более семи километров дорог построят и реконструируют в Троицке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 7,4 километра дорог построят и реконструируют в южной части Троицка в ТиНАО. Проект развития дорожной сети одобрила Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным.

В частности, улицу Академика Черенкова продлят почти на два километра – до Калужского шоссе, а улицу Академика Франка – до автодороги к селу Былово. На новых участках будет по четыре полосы движения в обоих направлениях. Ширина проезжей части составит 15 метров, а для пешеходов обустроят тротуары шириной 2,25 метра.

Согласно проекту, улица Академика Дыхне протянется еще на 0,73 километра – до Калужского шоссе. В обоих направлениях там оборудуют две полосы движения, в том числе для общественного транспорта. Ширина проезжей части будет равна восьми метрам, а тротуаров – трем метрам.

Также запланированы работы по реконструкции дороги, ведущей к поселку подсобного хозяйства Минзаг, – Солнечной улицы. Там, где она будет пересекать Калужское шоссе, построят эстакаду протяженностью 0,4 километра. Вдоль магистрали обустроят два боковых проезда длиной 0,81 километра. Для удобства пешеходов в районе работ создадут внеуличный переход.

Кроме того, проезжую часть на Промышленной улице расширят до 15 метров. В обоих направлениях организуют четыре полосы движения. А на Физической улице ширина проезжей части после реконструкции увеличится до 12 метров. Там организуют четыре полосы движения в обоих направлениях и тротуары шириной три метра.

Ранее сообщалось, что реконструкцию Дорожной улицы на участке от МКАД до Кантемировской улицы завершат до конца года. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, проект также предусматривает строительство эстакады на пересечении с железнодорожными путями длинной 174 метра и трех подземных пешеходных переходов. Обновленная магистраль обеспечит удобный выезд транспорта на МКАД и разгрузит Варшавское шоссе, подчеркнул заммэра.