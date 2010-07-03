Реконструкцию Дорожной улицы в Москве завершат до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что реконструкция Дорожной улицы на участке от МКАД до Кантемировской улицы завершится до конца 2019 года. Об этом пишет "Интерфакс".

В рамках проекта осуществляется реконструкция уже имеющихся и строительство новых участков Дорожной улицы протяженностью 6,67 километра. Также предусмотрено строительство эстакады на пересечении с железнодорожными путями длинной 174 метра и трех подземных пешеходных переходов.

По словам заммэра, обновленная магистраль обеспечит еще один удобный выезд автотранспорта на кольцевую автодорогу, а также разгрузит Варшавское шоссе. Хуснуллин добавил, что появятся также участки от улицы Кирпичные выемки до улицы Газопровод и от Сумского проезда до строящейся Южной рокады.

Ранее Хуснуллин рассказал о строительстве новой вылетной магистрали на западе Москвы. Ее составят южный дублер Кутузовского проспекта, участок от улицы Мосфильмовской до Аминьевского шоссе и улицы Генерала Дорохова с развязкой на пересечении с МКАД. Общая протяженность построенных дорожных объектов составит 28 километров.