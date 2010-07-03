Заммэра Москвы рассказал о строительстве новой магистрали в столице

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 20 искусственных сооружений расположатся на новой вылетной магистрали на западе Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Южный дублер Кутузовского проспекта, участок от улицы Мосфильмовская до Аминьевского шоссе, улицы Генерала Дорохова с развязкой на пересечении с МКАД вместе фактически составляют новую вылетную магистраль на западе Москвы. Общая протяженность построенных дорожных объектов составит 28 километров", – цитирует Агентство "Москва" Хуснуллина.
Строительство новой магистрали потребовало усиленной работы по перекладке инженерных сетей. Хуснуллин отметил, что перекладка инженерных сетей – это важная часть строительных работ, ведущихся в условиях сложившейся городской застройки.
Потребовалось переложить около 400 километров инженерных коммуникаций для строительства новой дороги.
Подчеркивается, что строительство объектов улично-дорожной сети остается одним из приоритетов градостроительного развития Москвы.
Ранее сообщалось, что в рамках реконструкции трех развязок на пересечении с МКАД строится восемь новых искусственных сооружений. Ведутся строительные работы по реконструкции двух путепроводов протяженностью 220 метров и одной эстакады 90 метров.
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