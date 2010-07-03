Семь эстакад и тоннель построят за два года при реконструкции развязок на МКАД

В рамках реконструкции трех развязок на пересечении с МКАД строится восемь новых искусственных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что в ходе реконструкции трех развязок на данных объектах идет возведение семи эстакад и тоннеля возле улицы Генерала Дорохова на левоповоротном съезде с внутренней стороны МКАД на Торговую улицу.
Помимо этого, по словам заместителя мэра, ведутся строительные работы по реконструкции двух путепроводов протяженностью 220 метров и одной эстакады протяженностью 90 метров.
"Общая протяженность строящихся эстакад составляет более двух километров, длина тоннеля – 404 метра. Строящиеся съезды будут оборудованы шумозащитными экранами и пешеходными переходами", – добавил глава строительного комплекса.
Ранее сообщалось, что до конца 2021 года планируется полностью завершить реконструкцию МКАД. Развязку на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД планируют запустить к Дню города.
К 2023 году планируют закончить строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово. По словам первого замруководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, на данный момент построены наиболее сложные участки дороги. Ведутся работы по строительству развязок и тоннелей.
Трасса пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутова к Варшавскому шоссе и городу Видное.
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