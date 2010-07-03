В Москве начали строить еще три станции БКЛ

18:35
18:35
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил о старте строительства трех станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена, пишет "Интерфакс".
"В проекты станций "Улица Народного Ополчения", "Кленовый Бульвар" и "Улица Новаторов" заложены конструкции пересадочных станций. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций", – отметил Бочкарев.
Он также напомнил, что Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки планируют построить до конца 2027 года, Коммунарскую – до 2023 года. Новые линии призваны связать центральную часть города и не имеющие скоростного транспорта районы.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что Большую кольцевую линию метро запустят целиком в 2023 году.
26 июля Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ "Шереметьевская". Мэр напомнил, что эта станция является одной из сложнейших: работы ведутся на глубине более 70 метров закрытым горным способом. По словам Собянина, строительство "Шереметьевской" завершено на 60%.
Большая кольцевая линия является крупнейшим в мире проектом в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместят два электродепо и 31 станцию. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: