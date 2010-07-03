В Москве начали строить еще три станции БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил о старте строительства трех станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена, пишет "Интерфакс".

"В проекты станций "Улица Народного Ополчения", "Кленовый Бульвар" и "Улица Новаторов" заложены конструкции пересадочных станций. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций", – отметил Бочкарев.

Он также напомнил, что Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки планируют построить до конца 2027 года, Коммунарскую – до 2023 года. Новые линии призваны связать центральную часть города и не имеющие скоростного транспорта районы.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что Большую кольцевую линию метро запустят целиком в 2023 году.

26 июля Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ "Шереметьевская". Мэр напомнил, что эта станция является одной из сложнейших: работы ведутся на глубине более 70 метров закрытым горным способом. По словам Собянина, строительство "Шереметьевской" завершено на 60%.

Большая кольцевая линия является крупнейшим в мире проектом в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместят два электродепо и 31 станцию. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".