Северо-Восточную хорду достроят за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство Северо-Восточной хорды планируют полностью закончить в течение ближайших трех лет, заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что сейчас начинаются работы над двумя последними участками – от Открытого до Ярославского шоссе и от Ярославского до Дмитровского.

"Действительно, эффект от строительства этой дороги сложно переоценить. Водители фактически получат комфортную трассу в срединной части города. Там не будет лишних съездов, только крупные развязки, что позволит обеспечить высокую скорость движения", – цитирует руководителя департамента "Интерфакс".

Он напомнил, что Северо-Восточная хорда войдет в состав так называемого хордового кольца. В него включат еще три магистрали: Северо-Западную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду.

Общая протяженность СВХ составит 35 километров. Она пройдет от дороги Москва – Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса снизит транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.

До конца текущего года также планируют достроить четыре моста через Москву-реку и Сетунь. Два моста соорудят через реку Сетунь в районе Раменки, они появятся при работах над Южным дублером Кутузовского проспекта.

Возводят мост и в рамках строительства Северо-Западной хорды. Он соединит улицу Народного Ополчения и Нижние Мнёвники. Кроме того, строится мостовой переезд через Москву-реку в Кожуховском затоне.

