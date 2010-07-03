Электрички задерживаются на Курском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Электрички задерживаются на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщает Агентство "Москва". Возможны задержки в движении поездов, выполняющих диаметральные рейсы на другие направления МЖД.

Это связано с повреждением кабеля устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), отвечающего за движение поездов в автоматическом режиме.

Инцидент произошел в 15:40 на участке Подольск – Гривно. Отмечается, что кабель повредила сторонняя организация. На место незамедлительно отправились специалисты железной дороги.

На время восстановительных работ железнодорожники организовали движение поездов по специальному режиму. Поезда проходят участок со снижением скорости.

Ранее сообщалось, что расписание экспрессов между Москвой и Калугой изменится в августе в связи с работами на перегоне Ерденево – Суходрев. 23, 24, 30, 31 августа маршруты экспрессов № 7081/7082 и 7061/7062 сократят на участке Малоярославец – Калуга. Между городами запустят компенсационные автобусы отправлением в 10:10 и 11:30. Для проезда нужно будет предъявить билет или абонемент ЦППК.