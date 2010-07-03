Расписание поездов между Москвой и Калугой изменится в августе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Расписание экспрессов между Москвой и Калугой изменится в августе в связи с работами на перегоне Ерденево – Суходрев.

Так, 8, 9, 23, 24, 30, 31 августа маршруты экспрессов №7081/7082 и 7061/7062 сократят на участке Малоярославец – Калуга, рассказали в пресс-службе АО "Центральная ППК" (ЦППК).

Отмечается, что между городами запустят компенсационные автобусы отправлением в 10:10 и 11:30. Для проезда нужно будет предъявить билет или абонемент ЦППК.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 1-7 августа.