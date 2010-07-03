Расписание электричек Савеловского направления МЖД изменится в августе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Расписание электричек Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 1-7 августа.

Как сообщили в пресс-службе АО "Центральная пригородная пассажирская" (ЦППК), в это время на перегоне Бескудниково – Савеловский вокзал будут проводиться работы. В связи с этим скорректированы время отправления и прибытия некоторых рейсов.

Так, несколько электропоездов проследуют остановочные пункты "Дегунино", "Окружная", "Тимирязевская" без остановки. При этом ряд электричек будет курсировать по укороченному маршруту, еще несколько поездов выведут из расписания.

Ранее стало известно, что расписание некоторых электричек Горьковского направления МЖД изменится в ночь на 30 июля из-за путевых работ на станции Реутово.