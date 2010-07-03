Расписание электричек Горьковского направления изменится в ночь на 30 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание некоторых электричек Горьковского направления МЖД изменится в ночь на 30 июля из-за путевых работ на станции Реутово. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Несколько поездов проследует без остановки на станциях Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово. Ряд электричек, курсирующих на участках Москва – Купавна и Москва – Железнодорожная, временно вывели из расписания.

Сократят маршрут последнего поездов из Москвы в Захарово – № 6636. 29 июля этот рейс выполняется только на участке Железнодорожная – Захарово, время отправления со станции Железнодорожная – 23:48.

В августе график электричек поменяется на Ленинградском направлении ОЖД. Это коснется поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). На первом направлении отменено шесть поездов, в обратном направлении временно аннулировали восемь рейсов.

А между Москвой и Клином с 3 августа запустят семь "Ласточек". По выходным они будут отправляться с Ленинградского вокзала в 06:21, 12:53, 16:32 и 20:36 и обратно – в 08:38, 15:13 и 17:47.