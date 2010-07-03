Электрички между Москвой и Балашихой будут пропускать станцию "Реутово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 25 июля электрички между Москвой и Балашихой некоторое время не будут останавливаться на станции "Реутово". Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"С 25 июля пригородные поезда, курсирующие между Москвой и Балашихой, временно не останавливаются на станции "Реутово". Это связано с тем, что на станции "Реутово" железнодорожники проводят работы по переустройству путевой инфраструктуры, после чего приступят к строительству новой платформы и выходов на нее из нового тоннеля", – сообщила пресс-служба.

О возобновлении остановки сообщат дополнительно.

Инфраструктуру развивают в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД", которая предусматривает строительство четвертого главного пути на участке Москва – Железнодорожная и строительство железнодорожной эстакады в сторону Балашихи.

Эстакада позволит исключить перекрестное движения. Вместе с вторым главным путем она повысит пропускную способность участка.

