Собянин рассказал о предстоящем увеличении числа электричек Москва – Одинцово

16:15
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На участке Москва – Одинцово с 1 августа планируется запустить четвертый главный путь для пригородных поездов. Об этом рассказал Сергей Собянин на заседании координационного совета по развитию транспортной системы столичного региона.
"Это реально тактовое движение на уровне метрополитена – 3,5 минуты. В ближайшие месяцы – до Мытищ, тоже тактовое сообщение, до 3,5 минут. Это практически уже режим метрополитена", – цитирует его Агентство "Москва".
Мэр добавил, что за последние годы число пассажиров пригородного транспорта увеличилось на 70%. Теперь это два миллиона человек в день.
"Можно себе представить, какое количество людей бы передвигалось по нашим дорогам и в наземном транспорте, это был бы реальный коллапс, если бы мы не занимались этой важной работой", – подчеркнул Собянин.
Ввод в эксплуатацию четвертого главного пути увеличит число пригородных поездов с 139 до 163 пар в сутки. Появится новое расписание: общее сокращение интервалов составит с 5,5 до 3,5 минуты в час пик. Экспрессы Одинцово – Москва будут ходить раз в полчаса – вдвое чаще, чем сейчас. Будет создано 123 тысячи новых пассажирских мест, в поездах станет на 20% свободнее.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев же поблагодарил власти столицы за идею создать Московские центральные диаметры. По его словам, это качественный и удобный проект для людей. Воробьев выразил надежду на то, что он положительно отразится на транспортной ситуации.
Глава Подмосковья напомнил, что сегодня два региона работают сообща по вопросу обеспечения жителей транспортными маршрутами.
Бесплатный проезд в Москве и Подмосковье
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: