Собянин рассказал о предстоящем увеличении числа электричек Москва – Одинцово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На участке Москва – Одинцово с 1 августа планируется запустить четвертый главный путь для пригородных поездов. Об этом рассказал Сергей Собянин на заседании координационного совета по развитию транспортной системы столичного региона.

"Это реально тактовое движение на уровне метрополитена – 3,5 минуты. В ближайшие месяцы – до Мытищ, тоже тактовое сообщение, до 3,5 минут. Это практически уже режим метрополитена", – цитирует его Агентство "Москва".

Мэр добавил, что за последние годы число пассажиров пригородного транспорта увеличилось на 70%. Теперь это два миллиона человек в день.

"Можно себе представить, какое количество людей бы передвигалось по нашим дорогам и в наземном транспорте, это был бы реальный коллапс, если бы мы не занимались этой важной работой", – подчеркнул Собянин.

Ввод в эксплуатацию четвертого главного пути увеличит число пригородных поездов с 139 до 163 пар в сутки. Появится новое расписание: общее сокращение интервалов составит с 5,5 до 3,5 минуты в час пик. Экспрессы Одинцово – Москва будут ходить раз в полчаса – вдвое чаще, чем сейчас. Будет создано 123 тысячи новых пассажирских мест, в поездах станет на 20% свободнее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев же поблагодарил власти столицы за идею создать Московские центральные диаметры. По его словам, это качественный и удобный проект для людей. Воробьев выразил надежду на то, что он положительно отразится на транспортной ситуации.

Глава Подмосковья напомнил, что сегодня два региона работают сообща по вопросу обеспечения жителей транспортными маршрутами.