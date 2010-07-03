Между Москвой и Клином запустят дополнительные "Ласточки" по выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Семь скоростных поездов "Ласточка" начнут курсировать по выходным между Москвой и Клином с 3 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

"Московско-Тверская ППК добавит семь скоростных поездов "Ласточка" по выходным дням на участке Москва – Клин. Новые поезда начнут курсировать 3 августа и будут отправляться с Ленинградского вокзала в 06:21, 12:53, 16:32 и 20:36, а из Клина в Москву – в 08:38, 15:13 и 17:47", – говорится в сообщении.

Начальник отдела организации обслуживания пассажиров компании Юлия Бузина заявила, что дополнительные "Ласточки" были добавлены в расписание выходных дней по просьбам пассажиров, чтобы сократить интервалы между поездами по субботам и воскресеньям.

Поезда были запущены на Ленинградском направлении 1 октября 2015 года. Сейчас на участке Москва – Крюково – Тверь по рабочим дням ходит 42 пары "Ласточек".

Среднее время поездки от Ленинградского вокзала до Клина на таком поезде составляет около 55-60 минут. Это как минимум на полчаса меньше, чем на обычных электричках. До Твери на скоростных поездах можно добраться за 1 час 40 минут, это примерно на целый час быстрее, чем на обычных электричках.

