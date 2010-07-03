Расписание электричек Ленинградского направления изменится в августе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание электропоездов Ленинградского направления ОЖД поменяется в августе нынешнего года в связи с проведением масштабных ремонтных работ. Об этом рассказали в пресс-службе АО "МТ ППК".

"В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги в августе изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок)", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на направлении Москва – Тверь отменено шесть электричек. В обратном направлении временно аннулировано восемь рейсов электропоездов.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО "РЖД". Также актуальное расписание также можно найти в мобильном приложении компании.

Ранее стало известно, что движение поездов по СЖД частично восстановлено после аварии. Поезда следуют в реверсивном режиме поочередно.