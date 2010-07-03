На станции "Авиамоторная" БКЛ началась отделка платформы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На строящейся станции метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии началась отделка платформы.

"Параллельно на путевых стенах монтируют подсистемы для алюминиевых реечных панелей", – цитирует Агентство "Москва" руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева.

Основные конструкции станции готовы на 77 процентов. Общая площадь облицовки гранитными плитами платформы составляет две тысячи квадратных метров. Продолжаются гидроизоляционные работы и монтаж эскалаторов в южном вестибюле.

"Авиамоторная" располагается вдоль проезда Энтузиастов у пересечения с шоссе Энтузиастов и Рязанским направлением Московской железной дороги. Южный вход находится на месте конечной трамвайной остановки "Проезд Энтузиастов". Из северного выхода пассажиры смогут выйти к зданию префектуры Юго-Восточного округа. Сначала станция войдет в состав Некрасовской линии, а позже – БКЛ.

Пассажиропоток "Авиамоторной" составит около 400 тысяч человек в сутки. Ее открытие запланировано на конец этого года.

Станцию оформят в стиле минимализма. Основой дизайна станет авиационная тематика – колонны и светильники будут повторять форму деталей самолета, а на потолке станции появится конденсационный след, который оставляет пролетевший лайнер. Путевые стены выполнят из нержавеющей стали, пол – из натурального камня, а потолок – из алюминия.

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".

