На станции "Авиамоторная" БКЛ началась отделка платформы

12:34
12:34
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На строящейся станции метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии началась отделка платформы.
"Параллельно на путевых стенах монтируют подсистемы для алюминиевых реечных панелей", – цитирует Агентство "Москва" руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева.
Основные конструкции станции готовы на 77 процентов. Общая площадь облицовки гранитными плитами платформы составляет две тысячи квадратных метров. Продолжаются гидроизоляционные работы и монтаж эскалаторов в южном вестибюле.
"Авиамоторная" располагается вдоль проезда Энтузиастов у пересечения с шоссе Энтузиастов и Рязанским направлением Московской железной дороги. Южный вход находится на месте конечной трамвайной остановки "Проезд Энтузиастов". Из северного выхода пассажиры смогут выйти к зданию префектуры Юго-Восточного округа. Сначала станция войдет в состав Некрасовской линии, а позже – БКЛ.
Пассажиропоток "Авиамоторной" составит около 400 тысяч человек в сутки. Ее открытие запланировано на конец этого года.
Станцию оформят в стиле минимализма. Основой дизайна станет авиационная тематика – колонны и светильники будут повторять форму деталей самолета, а на потолке станции появится конденсационный след, который оставляет пролетевший лайнер. Путевые стены выполнят из нержавеющей стали, пол – из натурального камня, а потолок – из алюминия.
Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".
Строительство северо-восточного участка БКЛ
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