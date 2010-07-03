Движение поездов по СЖД частично восстановлено после аварии

СЖД в районе "Керки" частично восстановили. Движение открыто по одному пути. Задержанные пассажирские поезда в сторону Москвы и обратно готовы к отправлению. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу СЖД.
"После проезда путеизмерительной техники и испытаний безопасности путь открыт для пропуска пассажирских и грузовых поездов", – сообщили в пресс-службе.
Первыми готовятся к отправлению пассажирские поезда со станций "Сосногорск" и "Ираель":
номер 375 Москва – Воркута
номер 210 Москва – Лабытнанги
номер 209 Лабытнанги – Москва
номер 309 Воркута – Адлер
Отмечается, что эти составы проследуют специальным графиком для сокращения времени задержки в пути.
Работы по восстановлению инфраструктуры железнодорожных путей продолжаются. Задействовано более 250 человек.
"Все необходимые материалы доставлены к месту проведения работ", – заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что движение поездов на данном участке СЖД ограничат до 26 июля. Продажи билетов временно приостановили.
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