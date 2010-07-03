Поезда в сторону Москвы и обратно задерживаются на СЖД из-за схода вагонов

Движение поездов через станцию Керки Северной железной дороги (СЖД) может быть закрыто на 48 часов, задержаны несколько поездов, включая те, которые движутся в сторону Москвы и из столицы, сообщает пресс-служба РЖД.
Как уточняется, поезда задержали из-за схода вагонов грузового состава.
"Пассажиров поездов, задержанных в связи с приостановкой движения, будут перевозить автобусами до станций Сосногорск и Ираель для продолжения следования по маршрутам", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают восстановительные поезда, вся необходимая техника, более 300 сотрудников СЖД.
"Задержаны пассажирские поезда: № 42 Москва – Воркута; № 41 Воркута – Москва; № 305 Усинск – Сыктывкар; № 306 Сыктывкар – Усинск; Будут задерживаться поезда: № 34 Москва – Сыктывкар; № 53 Сыктывкар – Усинск; № 54 Усинск – Сыктывкар; № 303 Усинск – Сыктывкар; № 287 Воркута – Белгород; № 78 Санкт-Петербург – Воркута; № 376 Москва – Воркута; № 22 Москва – Лабытнанги; № 268 Новороссийск – Сосногорск; № 310 Адлер – Воркута", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что для пассажиров задержанных поездов организуют питание.
21 июля три поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, а также ряд пригородных электричек Ленинградского и Московского направления Октябрьской железной дороги задерживались из-за технической неисправности.
Ранее сообщалось, что несколько поездов Рижского направления следовали с увеличенным интервалом. Сбой произошел по техническим причинам. Сейчас движение ввели в график. Электрички отправляются в рейсы по расписанию.
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