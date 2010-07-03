Расписание электричек Ленинградского направления изменится

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления на Октябрьской железной дороге изменится. Это связано с проведением комплекса ремонтных работ. Изменения ожидаются во второй половине июля нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба АО "МТ ППК".

"В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине июля изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок)", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что некоторые поезда на маршруте были отменены вовсе. Со всеми изменениями пользователи железной дороги могут ознакомиться на информационных стендах станций, а также на сайте ОАО "РЖД".

Ранее стало известно, что в подмосковном городе Орехово-Зуево временно поменяют маршруты автобусов. Подобные меры связаны с реконструкцией моста через реку Клязьму. Сообщалось, что изменения продлятся до 7 сентября.