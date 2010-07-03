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18:33

Поезда Киевского направления МЖД следуют с увеличенными интервалами

происшествия транспорт

18:33

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда на Киевском направлении МЖД следуют с увеличенными интервалами. Сбой произошел из-за повреждения кабеля, который отвечает за движение поездов в автоматическом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе дороги.

Как уточнили представители магистрали, примерно в 17:27 на участке Солнечная – Внуково Киевского направления МЖД сторонняя организация повредила кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). На место оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников, подчеркнули в пресс-службе.

Движение осуществляется с задержками, пояснили в МЖД. Также возможны задержки в движении аэроэкспрессов между Москвой и аэропортом Внуково, отметили представители дороги.

Ранее сообщалось, что движение электричек на участке Бекасово – Сортировочное – Кресты Большого кольца МЖД запустили в штатном режиме. Железнодорожники восстановили поврежденный грузовиком контактный провод.

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происшествия транспорт

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