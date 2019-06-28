В движении электропоездов на Ленинградском направлении МЖД произошел сбой, сообщает Агентство "Москва".
Отменены девять электричек на участке Москва – Крюково. Вместо них на участке Клин – Подсолнечная пустили автобусы.
На 2,5 часа задержаны 26 поездов дальнего следования, курсирующих на линии Москва – Санкт-Петербург. Также на время от 25 до 51 минуты задержаны три поезда "Сапсан", следующих из Москвы. 10 пригородных поездов в сторону столицы следуют с задержкой от 10 минут до 1 часа 50 минут, три пригородных поезда из Москвы – от 40 минут до одного часа.
Сотрудники железной дороги объявляют по громкой связи, что отправление поездов на данном участке задержано на неопределенный срок.
Сбой в движении электричек на ОЖД произошел из-за кражи оборудования
В РЖД рассказали, что причиной сбоя стала кража в районе станции Сходня оборудования для регулирования движения электричек.
"В результате незаконного вмешательства в работу железнодорожной инфраструктуры неустановленных лиц было нарушено штатное движение поездов", – сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Уточняется, что неизвестные похитили порядка 1,5 километра кабеля, задействованного в бесперебойном движении поездов. Сейчас на месте преступления работают оперативные сотрудники транспортной полиции. Они пытаются установить лиц, причастных к хищению.
При этом отмечается, что угрозы безопасности движения поездов нет. Железнодорожники восстанавливают движение на направлении.
Ранее сообщалось о том, что свыше 20 поездов различных направлений задерживаются на Октябрьской железной дороге в районе подмосковной станции Сходня. 11 электричек и 12 поездов дальнего следования столкнулись с техническим сбоем.
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