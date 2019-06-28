Более 20 поездов задержано у станции Сходня под Москвой

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Свыше 20 поездов различных направлений задерживаются на Октябрьской железной дороге в районе подмосковной станции Сходня, передает ТАСС.

11 электричек и 12 поездов дальнего следования столкнулись с техническим сбоем. Это связано с неисправностью устройства сигнализации, централизации и блокировки станции.

Организация движения сейчас идет по телефонной связи. Начались ремонтные работы.

В начале недели сбой произошел на Рижском направлении МЖД. На перегоне Нахабино – Павшино по техническим причинам остановили электричку, следующую со станции Новоиерусалимская в Москву.

Из-за этого движение поездов в сторону Москвы задержалось. Через несколько часов график стабилизировали.