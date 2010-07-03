Электрички Рижского направления МЖД следуют с опозданием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Рижском направлении МЖД затруднено, сообщает Агентство "Москва".

В 7:40 на перегоне Нахабино – Павшино по техническим причинам остановили пригородный поезд сообщением Новоиерусалимская – Москва. Из-за этого движение электричек в сторону Москвы задерживается. В МЖД пытаются сократить опоздания и ввести задержанные поезда в график.

В июне и июле на нескольких направлениях ожидается ремонт. В их число войдут Белорусское и Савеловское, на Рижском он уже завершился. Кроме того, работы запланированы на Большом Московском кольце. В связи с этим расписание некоторых поездов поменяется.

До 28 июня изменится график ряда электричек Ярославского направления. На участке Пушкино – Софрино проводят плановые ремонтно-путевые работы. Перемены коснутся расписания и в июле.