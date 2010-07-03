Расписание поездов между Москвой и Санкт-Петербургом изменится в сентябре

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Расписание курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом поездов дальнего следования изменится с 9 по 19 сентября.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), небольшие изменения коснутся восьми поездов.

Однако поезда номер 37 и 38 сообщением Санкт-Петербург – Воронеж – Санкт-Петербург поменяют даты отправления.

Корректировки связаны с реконструкцией инфраструктуры на перегоне Большая Вишера – Малая Вишера и станциях "Торфяное" и "Решетниково".

Ранее стало известно, что первые вагоны с приятными запахами появились в российских поездах дальнего следования.