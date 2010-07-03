Расписание аэроэкспрессов между Киевским вокзалом и Внуково изменится в ночь на 8 июня

Фото: Агентство "Москва"

Время отправления и прибытия аэроэкспрессов на Киевском вокзале изменится в ночь с 7 на 8 июня. Это связано с проведением плановых работ на железной дороге, сообщает пресс-служба компании.

С Киевского вокзала аэроэкспрессы отправятся в 22:20 (вместо 22:00), 0:17 (вместо 0:01), 6:15 (вместо 6:00), 8:18 (вместо 8:00).

Из аэропорта Внуково аэроэкспрессы отправятся в 22:05 (вместо 22:00), 23:15 (вместо 23:00), 0:06 (вместо 0:01), 6:00 (по расписанию), в 7:17 (вместо 7:00), 8:00 (по расписанию), 9:10 (вместо 9:00).

Пассажиров попросили предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".

Ранее "Аэроэкспресс" сообщил о планах запустить двухэтажные поезда с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево. Вопрос прорабатывается с РЖД.