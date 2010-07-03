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21:45

Расписание электричек Казанского и Савеловского направлений изменится

транспорт

21:45

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Расписание ряда пригородных поездов Казанского и Савеловского направлений МЖД изменится в начале июня из-за ремонтно-путевых работ. Об этом сообщили в пресс-службе дороги.

Как пояснили в МЖД, на Казанском и Савеловском направлениях пройдут ремонтные работы, необходимые для безопасности и надежности перевозок.

На Савеловском направлении железнодорожникам предстоит заменить более 1,5 километра рельсошпальной решетки на участке Катуар – Икша. Они будут работать с 10:20 до 14:30 в период с 5 по 7 июня, а также 10, 11 и 13 июня. В эти дни из расписания уберут несколько электричек на участках Москва – Лобня и Каналстрой – Вербилки – Дубна. Кроме того, у ряда пригородных поездов перенесут время отправления и прибытия.

На Казанском направлении ремонтировать дорогу будут на участке Овражки – Гжель. В связи с этим 7 и 8 июня с 08:00 до 18:00 сократят число электричек на участках Москва – Куровская, Куровская – Егорьевск-2, Авсюнино – Шатура, а также Шатура – Черусти и Люберцы-1 – Куровская. У нескольких электричек
изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Ранее сообщалось, что расписание ряда пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменят в период с 4 по 6 июня. Из-за работ по развитию железнодорожной инфраструктуры из расписания выведут несколько электричек, которые курсируют между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Фрязино, Красноармейск, Пушкино, Сергиев Посад и Александров.

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