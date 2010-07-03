Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Расписание Киевского направления МЖД изменится 7-9 июня и 15-16 июня из-за путевых работ на участке "Солнечная" – "Внуково", передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе АО "Центральная ППК", на время работ из расписания выведут некоторые рейсы из Москвы в Апрелевку, Лесной Городок, Новопеределкино, Нару, Малоярославец и в обратном направлении.

Также будет скорректировано время отправления нескольких электропоездов.

Ранее сообщалось, что на 1 и 2 июня изменилось расписание нескольких электричек Ярославского направления МЖД. Из расписания вывели некоторые пригородные поезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Фрязино, Пушкино, Сергиев Посад и Александров.