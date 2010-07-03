Расписание ряда электричек Ярославского направления изменится с 3 по 28 июня

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Расписание ряда электричек Ярославского направления МЖД изменится с 3 по 28 июня. На участке Пушкино – Софрино будут проводить плановые ремонтно-путевые работы, сообщает пресс-служба МЖД.

За это время специалисты планируют отремонтировать более семи километров железнодорожных путей, а также очистить щебеночный балласт и уложить новую рельсошпальную решетку.

"Обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок. При разработке технологических окон железнодорожники приняли все необходимые меры, чтобы изменения в расписании пригородных поездов были минимально возможными", – говорится в сообщении.

Корректировка расписания коснется некоторых электричек, которые курсируют между столицей и станциями Мытищи, Монино, Пушкино, Софрино, Красноармейск, Сергиев Посад и Александров.

Время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте изменится на остановках Москва-3, Маленковская, Яуза, Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, Заветы Ильича, Правда, Зеленоградская, Платформа 43 км, Ашукинская, Калистово, Радонеж и Абрамцево.

Посмотреть измененное расписание можно на вокзалах и остановках, а также на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Кроме того, 31 мая и 1–2 июня изменится расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого направления. Расписание скорректировано в связи с ремонтными работами.

Корректировки коснутся остановочных пунктов Бирюлево-Пассажирская, Бирюлево-Товарная, Булатниково, Чертаново, Коломенская, Нижние и Верхние котлы, ЗИЛ, Ленинская, Калинина, Расторгуево.