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07:49

Электрички в сторону Москвы будут останавливаться у временной платформы "Баковка"

транспорт

07:49

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Электропоезда по направлению в Москву будут останавливаться у временной деревянной платформы "Баковка" со 2 июня, передает Агентство "Москва".

Речь идет об остановочном пункте Белорусского направления МЖД, который находится на территории подмосковного Одинцово. На данном отрезке пути реконструируют железнодорожную инфраструктуру.

Временная конструкция минимизирует пассажирам неудобства в связи со строительством новой платформы и билетно-кассового павильона по направлению в сторону Москвы. Параллельно будет идти демонтаж старой платформы.

Ранее в рамках этого же проекта по модернизации инфраструктуры на участке Москва – Одинцово в "Баковке" была построена новая платформа в сторону области, а также подземный пешеходный переход с выходом на платформу.

Также были проложены дополнительные пути, что увеличило пропускную способность остановочного пункта.

В настоящее время на "Баковке" продолжаются работы по реконструкции и организации пригородно-городского железнодорожного движения по маршруту МЦД-1 "Одинцово – Лобня".

Московские центральные диаметры – транспортный мегапроект ОАО "РЖД" и правительства Москвы. Всего запустят пять диаметров. МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" должны заработать в конце 2019 – начале 2020 года. График работы МЦД выстроят, как в метро – с 5:30 до 1:00. Составы будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик.

Ездить по диаметрам будут поезда "Иволга". Оплатить проезд можно будет "Тройкой". Кроме того, на МЦД добавят возможность оплаты картами с функцией PayPass и PayWave, а также с помощью Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay на смартфонах.

"Москва в цифрах": "Иволги" над МЦД

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