Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится 1 и 2 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Расписание нескольких электричек Ярославского направления МЖД изменится 1 и 2 июня. Это связано с проведением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Из расписания выведены некоторые пригородные поезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Фрязино, Пушкино, Сергиев Посад и Александров. У нескольких электричек изменится время отправления и прибытия.

Также с 23:00 1 июня до 20:00 2 июня электропоезда, отправляющиеся из Москвы в сторону области, будут проходить платформу Маленковская без остановки. 2 июня часть поездов из Москвы проследуют без остановки станции Москва-3, Яуза и Северянин.

Узнать расписание пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте РЖД и в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Ярославского направления МЖД изменится с 3 по 28 июня. На участке Пушкино – Софрино будут проводить плановые ремонтно-путевые работы.