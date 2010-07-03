Почти 28 тыс пассажиров отправились со станции Инновационный центр "Сколково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

После ввода ТПУ Инновационный центр "Сколково" число пассажиров увеличилось. За первые четыре дня с железнодорожной платформы отправились около 28 тысяч пассажиров, сообщил Сергей Собянин.

"Это почти на 20% больше, чем с платформы Трехгорка на прошлой неделе", – написал Собянин в Twitter.

Мэр отметил, что популярность станции будет увеличиваться и в дальнейшем.

Новая остановка появилась на 19-м километре Смоленского направления между платформами Немчиновкой и Баковкой. Время поездки от Белорусского вокзала составляет 17–30 минут в зависимости от типа электрички.

От новой платформы до Инновационного центра можно будет дойти за пять минут вместо 25 минут от временной платформы Трехгорки.

Там обустроены три пассажирские платформы, связанные крытым надземным пешеходным переходом с выходами на другую сторону Минского шоссе к ИЦ "Сколково". Кроме того, доступен выход к поселку Трехгорка и остановкам наземного общественного транспорта. В переходе установлены автоматы по продаже билетов и торговые павильоны.

27 мая остановочный пункт открыли министр транспорта РФ Евгений Дитрих, Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Дитрих, Собянин и Воробьев открыли новую ж/д платформу Инновационный центр "Сколково"



Маршруты наземного транспорта, обслуживавшие временную платформу Трехгорку, продлеваются до ИЦ "Сколково". Остановочный пункт ИЦ "Сколково" станет частью транспортно-пересадочного узла, в который войдут многофункциональный деловой и торгово-развлекательный центр "Орбион" и подземная автостоянка на 320 машино-мест.

В перспективе ИЦ "Сколково" станет одной из самых востребованных станций МЦД-1 Одинцово –Лобня, который планируется запустить в конце 2019–начале 2020 годов.