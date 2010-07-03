ТПУ "Сколково" на Белорусском направлении откроется 27 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
Новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Инновационный центр "Сколково" откроется на Белорусском направлении МЖД 27 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.
Новый ТПУ заменит временную платформу "Трехгорка". Сотрудники компании выразили надежду, что ТПУ смогут воспользоваться порядка восьми тысяч пассажиров ежедневно, а к концу года – около 14 тысяч.
"Новый транспортно-пересадочный узел на Белорусском направлении объединит ж/д станцию и автобусную остановку, а в будущем войдет в состав многофункционального комплекса. Добраться до центра Москвы можно будет за 17–30 минут", – говорится в сообщении.
Отмечается, что поезда буду совершать поездки по расписанию остановочного пункта "Трехгорка". При этом купленные ранее абонементы до этой станции будут действовать на новом ТПУ. В перспективе ТПУ "Сколково" войдет в состав МЦД-1 "Одинцово – Лобня".
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшие годы в Москве откроют несколько новых автовокзалов и станций на базе строящихся транспортно-пересадочных узлов.
К узлам "Селигерская" и "Ховрино" подведут междугородние и международные автобусные маршруты. В составе ТПУ "Аминьевское шоссе", "Лесопарковая", "Саларьево" и "Лухмановская" построят автовокзалы меньшего масштаба. Также строится автовокзал возле станции метро "Щелковская".
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