Дитрих, Собянин и Воробьев открыли новую ж/д платформу Инновационный центр "Сколково"

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли остановочный пункт Инновационный центр "Сколково" Смоленского направления МЖД.

Теперь путь в "Сколково" из центра города стал короче и комфортнее.

"Важное событие сегодня. Спасибо инвесторам и "Российским железным дорогам". Построен такой транспортно-пересадочный узел в районе "Сколково", который уменьшает количество времени в пути просто в разы – в два раза быстрее можно добраться от Белорусского вокзала до "Сколково", в котором работают уже больше 20 тыс. человек. И, конечно, это важная история для жителей Московской области", – сказал Собянин в ходе открытия.

Новая остановка появилась на 19-м километре Смоленского направления между платформами Немчиновкой и Баковкой. Время поездки от Белорусского вокзала составит 17–30 минут в зависимости от типа электрички. Прогнозируемый пассажиропоток – до двух тысяч человек в часы пик.

Путь для пешеходов станет короче в пять раз. От новой платформы до Инновационного центра можно будет дойти за пять минут вместо 25 минут от временной платформы Трехгорки.

Для пассажиров обустроены три пассажирские платформы, связанные крытым надземным пешеходным переходом с выходами на другую сторону Минского шоссе к ИЦ "Сколково". Кроме того, доступен выход к поселку Трехгорка и остановкам наземного общественного транспорта. В переходе установлены автоматы по продаже билетов и торговые павильоны.

В ближайшем будущем в пространстве надземной галереи откроются и магазины крупных розничных сетей. До конца года планируется завершить строительство навесов над платформами. Для пассажиров наземного общественного транспорта установят 10 современных остановочных павильонов с разъемами для зарядки, новой навигацией, защитой от ветра, билетными автоматами и бесплатным Wi-Fi.

Маршруты наземного транспорта, обслуживавшие временную платформу Трехгорку, продлеваются до ИЦ "Сколково". Остановочный пункт ИЦ "Сколково" станет частью транспортно-пересадочного узла, в который войдут многофункциональный деловой и торгово-развлекательный центр "Орбион" и подземная автостоянка на 320 машино-мест.

В перспективе ИЦ "Сколково" станет одной из самых востребованных станций МЦД-1 "Одинцово –Лобня", который планируется запустить в конце 2019–начале 2020 годов. После открытия остановки платформу Трехгорку демонтируют.