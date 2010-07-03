Расписание ряда поездов Ярославского направления МЖД изменят 4–6 июня

Расписание ряда поездов изменится с 4 по 6 июня на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Это связано с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.
Из-за проведения работ из расписания будут выведены ряд электричек, которые курсируют между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Фрязино, Красноармейск, Пушкино, Сергиев Посад и Александров. Также часть электричек будут отправляться и прибывать раньше или позже графика.
Помимо этого, с 10:50 до 18:00 некоторые курсирующие поезда в область будут пропускать платформу Маленовская. В пресс-службе добавили, что все работы будут происходить в основном в дневное время, чтобы сохранить количество курсирующих поездов в часы пик.
Посмотреть измененное расписание можно на вокзалах и остановках, а также на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Ранее сообщалось, что 7–9 июня и 15–16 июня изменится расписание Киевского направления МЖД из-за путевых работ на участке Солнечная – Внуково. На время работ из расписания выведут некоторые рейсы из Москвы в Апрелевку, Лесной Городок, Новопеределкино, Нару, Малоярославец и в обратном направлении.
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