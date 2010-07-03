График движения пригородных электричек МЖД изменится 11 и 12 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД) изменится 11 и 12 июня 2019 года из-за празднования Дня России. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Корректировки в расписании коснутся Смоленского (Белорусского), Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савеловского и Ярославского направлений Московской железной дороги. В предпраздничный день, 11 июня, электрички будут курсировать по расписанию пятницы, а 12 июня будут следовать по графику воскресенья.

"В пятничном графике предусмотрено больше поездов, которые едут в область, а в воскресном расписании – больше электричек до столицы", – пояснили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Также временно изменится график поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. В День России, 12 июня, все электрички и поезда "Ласточка" на участке Москва – Тверь (Конаково) будут работать по графику выходного дня.

Ознакомиться с расписанием поездов можно на информационных стендах станций и на сайте ОАО "РЖД", а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что расписание ряда поездов изменится с 4 по 6 июня на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Это связано с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры.

Из-за проведения работ из расписания будет выведен ряд электричек, которые курсируют между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Фрязино, Красноармейск, Пушкино, Сергиев Посад и Александров.

