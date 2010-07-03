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15:29

Расписание электричек временно изменится на ряде направлений МЖД

транспорт

15:29

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Расписание электричек нескольких направлений МЖД изменится в июне и июле из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

Уточняется, что речь идет о работах на участке Овражки – Донино. На данном участке будет организована работа специалистов 20, 21, 29, 30 июня, а также 1, 8–10 июля с 09:40 до 19:40 и 24–28 июня в круглосуточном режиме.

Также ремонтные работы пройдут на Савеловском направлении на перегоне Талдом – Савелово 20 июня с 10:00 до 15:00 и 21, 24 июня с 11:00 до 15:00 на участке Талдом – Вербилки.

На Рижском направлении ремонт пройдет на участке Нахабино – Павшино в ночь на 22 июня, а также на участке Кресты – Сандарово Большого Московского кольца (БМО) с 22 по 27 июня (с 05:00 до 11:00), 29 июня (с 04:00 до 18:00) и 30 июня (с 04:00 до 14:00).

На Белорусском направлении работы запланированы на перегоне Кунцево-1 – Фили с 20 по 22 июня (ночные "окна" – с 23:30 до 05:30). В МЖД отмечают, что на период работ движение поездов будет осуществляться по соседним путям.

"Обращаем внимание пассажиров, что на данных направлениях в период ремонтных работ у нескольких электричек изменятся время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Некоторые пригородные поезда выполнят укороченные рейсы", – пояснили в пресс-службе.

Посмотреть измененное расписание можно на вокзалах и остановках, а также на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что с 3 по 28 июня изменится расписание ряда электричек Ярославского направления МЖД. За это время специалисты планируют отремонтировать более семи километров железнодорожных путей, а также очистить щебеночный балласт и уложить новую рельсошпальную решетку.

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