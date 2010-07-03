Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится в июле из-за путевых работ на перегонах Пушкино – Софрино и Софрино – Хотьково, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК", для максимального сохранения текущего расписания работы будут организованы преимущественно в дневное непиковое время.
Обращаем внимание, что 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 и 29 июля графики движения электропоездов Ярославского направления будут скорректированы. Меняется время отправления и прибытия некоторых поездов, режим остановок.
Будут сокращены маршруты ряда рейсов на участках Мытищи – Москва, Пушкино – Софрино, Пушкино – Сергиев Посад, Мытищи – Сергиев Посад, Софрино – Москва, Сергиев Посад – Москва, Софрино – Сергиев Посад, Софрино – Красноармейск.
Несколько электропоездов временно выведут из расписания.
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