График движения поездов на Рижском направлении стабилизирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ситуация с движением поездов на Рижском направлении стабилизирована, сообщает пресс-служба МЖД.

С увеличенным интервалом следуют пять электричек. Они выполняют диаметральные рейсы с переходом на Курское направление. Железнодорожники принимают все меры, чтобы как можно быстрее доставить эти поезда в конечные пункты.

Утром на перегоне Нахабино – Павшино по техническим причинам остановили электричку, следующую со станции Новоиерусалимская в Москву. Из-за этого движение поездов в сторону Москвы задержалось.

Летом на нескольких направлениях проведут ремонт. В их число войдут Белорусское и Савеловское, на Рижском он уже завершился. Кроме того, работы запланированы на Большом Московском кольце. В связи с этим расписание некоторых поездов поменяется.

До 28 июня изменится график ряда электричек Ярославского направления. На участке Пушкино – Софрино проводят плановые ремонтно-путевые работы. Перемены затронут расписание и в июле.

