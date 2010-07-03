График движения поездов на Рижском направлении стабилизирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ситуация с движением поездов на Рижском направлении стабилизирована, сообщает пресс-служба МЖД.
С увеличенным интервалом следуют пять электричек. Они выполняют диаметральные рейсы с переходом на Курское направление. Железнодорожники принимают все меры, чтобы как можно быстрее доставить эти поезда в конечные пункты.
Утром на перегоне Нахабино – Павшино по техническим причинам остановили электричку, следующую со станции Новоиерусалимская в Москву. Из-за этого движение поездов в сторону Москвы задержалось.
Летом на нескольких направлениях проведут ремонт. В их число войдут Белорусское и Савеловское, на Рижском он уже завершился. Кроме того, работы запланированы на Большом Московском кольце. В связи с этим расписание некоторых поездов поменяется.
До 28 июня изменится график ряда электричек Ярославского направления. На участке Пушкино – Софрино проводят плановые ремонтно-путевые работы. Перемены затронут расписание и в июле.
Электрички Рижского направления МЖД следуют с опозданием
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