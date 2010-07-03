Поезда на станции Долгопрудной МЖД будут останавливаться у временных платформ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Поезда на станции Долгопрудной Савеловского направления МЖД будут останавливаться у временных деревянных платформ с 26 июня, сообщает пресс-служба магистрали.
Изменения связаны с реконструкцией железнодорожной инфраструктуры на остановочном пункте.
"Работы проходят в рамках реализации проекта МЦД-1 Одинцово – Лобня", – говорится в сообщении.
На данный момент возведены две временные деревянные платформы, у которых с 26 июня начнут останавливаться электрички для посадки и высадки пассажиров. Это позволит не нарушать железнодорожное сообщение на время поэтапной реконструкции.
По проекту на станции построят две платформы островного типа, с обеих сторон которых станут прибывать и отправляться поезда. Предполагается, что это повисит пропускную способность станции.
Кроме того, там построят современный надземный вестибюль с кассово-турникетным залом.
Как сообщалось ранее, в июле изменится расписание пригородных электричек Ярославского направления МЖД из-за путевых работ на перегонах Пушкино – Софрино и Софрино – Хотьково. Работы будут организованы преимущественно в дневное непиковое время.
1-5, 8-12, 15-19, 22-26 и 29 июля графики движения электропоездов Ярославского направления будут скорректированы. Меняется время отправления и прибытия некоторых поездов, режим остановок.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.