Поезда на станции Долгопрудной МЖД будут останавливаться у временных платформ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда на станции Долгопрудной Савеловского направления МЖД будут останавливаться у временных деревянных платформ с 26 июня, сообщает пресс-служба магистрали.



Изменения связаны с реконструкцией железнодорожной инфраструктуры на остановочном пункте.

"Работы проходят в рамках реализации проекта МЦД-1 Одинцово – Лобня", – говорится в сообщении.

На данный момент возведены две временные деревянные платформы, у которых с 26 июня начнут останавливаться электрички для посадки и высадки пассажиров. Это позволит не нарушать железнодорожное сообщение на время поэтапной реконструкции.

По проекту на станции построят две платформы островного типа, с обеих сторон которых станут прибывать и отправляться поезда. Предполагается, что это повисит пропускную способность станции.

Кроме того, там построят современный надземный вестибюль с кассово-турникетным залом.

Как сообщалось ранее, в июле изменится расписание пригородных электричек Ярославского направления МЖД из-за путевых работ на перегонах Пушкино – Софрино и Софрино – Хотьково. Работы будут организованы преимущественно в дневное непиковое время.

1-5, 8-12, 15-19, 22-26 и 29 июля графики движения электропоездов Ярославского направления будут скорректированы. Меняется время отправления и прибытия некоторых поездов, режим остановок.

