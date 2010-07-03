В МЖД опровергли информацию об отцепившемся вагоне поезда "Брянск – Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Отправление пассажирского поезда "Брянск – Москва" задержали более чем на три часа, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Однако информация о том, что поезд потерял вагон на ходу не соответствует действительности, рассказали в пресс-службе. Нештатная работа сцепного устройства, соединяющего вагоны, случилась при отравлении, уточнили там.
Чтобы пассажиры смогли продолжить поездку, в 10:05 на станцию Брянск-Орловский подали резервный состав. В 10:22 поезд отправился по маршруту следования.
По желанию пассажирам могли оформить проездные документы на другие поезда направления. Можно было также полностью вернуть деньги за билеты.
Ранее сообщалось, что у поезда на ходу отцепился вагон. Поступала также информация о том, что состав пришлось ставить на ремонт.
14 июня ЦППК заявляла о сбое в движении поездов на Ярославском направлении. Через пару часов его восстановили.
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