В МЖД опровергли информацию об отцепившемся вагоне поезда "Брянск – Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отправление пассажирского поезда "Брянск – Москва" задержали более чем на три часа, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Однако информация о том, что поезд потерял вагон на ходу не соответствует действительности, рассказали в пресс-службе. Нештатная работа сцепного устройства, соединяющего вагоны, случилась при отравлении, уточнили там.

Чтобы пассажиры смогли продолжить поездку, в 10:05 на станцию Брянск-Орловский подали резервный состав. В 10:22 поезд отправился по маршруту следования.

По желанию пассажирам могли оформить проездные документы на другие поезда направления. Можно было также полностью вернуть деньги за билеты.

Ранее сообщалось, что у поезда на ходу отцепился вагон. Поступала также информация о том, что состав пришлось ставить на ремонт.

14 июня ЦППК заявляла о сбое в движении поездов на Ярославском направлении. Через пару часов его восстановили.