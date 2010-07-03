Движение электричек на Ярославском направлении ввели в график

Фото: Агентство "Москва"

Пригородные поезда на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) идут по расписанию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"Железнодорожники ввели в график движение поездов на Ярославском направлении МЖД. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию", – сказано в сообщении.

С увеличенным интервалом идут только пять поездов. Проводится работа по сокращению задержек.

ЦППК сообщала о сбое в движении поездов на Ярославском направлении около двух часов назад. Железнодорожники делали все возможное, чтобы ввести движение в график.

