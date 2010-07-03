Электрички на Ярославском направлении следуют с увеличенным интервалом

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Электрички на Ярославском направлении Московской железной дороги следуют с увеличенным интервалом, сообщает ЦППК на своей странице в Twitter.

Пригородные поезда задерживаются по техническим причинам. Железнодорожники делают все возможное, чтобы ввести движение в график. "МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

❗️На Ярославском направлении по техническим причинам пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом.

МЖД принимает меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за временные неудобства. #up — ЦППК (@centralppk) 14 июня 2019 г.



Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и по номеру 8-800-775-00-00.

