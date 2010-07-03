Новые остановки назначат трем электричкам с 16 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новые остановки введут с 16 июня на маршрутах трех электричек Горьковского и Казанского направлений МЖД, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦППК.
Поезд №6922 Москва (Курский вокзал) – Петушки, отправляющийся в 15:36, будет останавливаться на станции "Покров", №6671 Электросталь – Москва (Курский вокзал), с отправлением в 21:17, будет делать остановку на остановочном пункте "43 км".
Также поезд №6828 Москва (Казанский вокзал) – Черусти (время отправления из Москвы – 12:08) будет останавливаться на платформе Воймежный.
Пассажиров попросили учитывать эту информацию при планировании поездок. Узнать актуальное расписание можно на сайте и в мобильном приложении компании, на станциях и остановочных пунктах.
Ранее сообщалось, что график движения пригородных поездов всех направлений МЖД будет скорректирован 11 и 12 июня в связи с Днем России.
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