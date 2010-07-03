Расписание пригородных электричек изменено накануне Дня России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

График движения пригородных поездов всех направлений МЖД будет скорректирован 11 и 12 июня, передает Агентство "Москва".

Сообщается, что изменения коснутся всех направлений МЖД: Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского и Ярославского.

11 июня будет актуальным расписание пятницы, а 12 июня электрички будут следовать по расписанию воскресенья.

Ранее сообщалось, что расписание поездов дальнего следования, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, изменится с 9 по 19 сентября.