В центре столицы перекроют ряд улиц из-за празднования Дня России

В центре столицы перекроют несколько улиц из-за празднования Дня России. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В столице 12 июня с 12:00 водители не смогут проехать по улицам Москворецкая, Ильинка и Варварка, а также по площади Васильевский Спуск и Большому Москворецкому мосту. Ограничения будут действовать с 12:00 и продлятся до окончания торжественных мероприятий.
В этот же день с 21:15 и до окончания праздничных мероприятий будут перекрыты Кремлевская и Москворецкая набережные до Китайгородского проезда.
Кремль будет закрыт для посещения в День России из-за проведения государственных мероприятий. Граждан будут впускать только через Боровицкий проход на экскурсии в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд".
Помимо этого, для посещения будет недоступен некрополь у Кремлевских стен, а также нельзя будет пройти в мавзолей Владимира Ленина с 7 по 17 июня.
Ранее сообщалось, парковка в Москве 12 июня будет бесплатной. Оставить машину горожане смогут на любой улице, включенной в состав парковочного пространства.
Городские плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными, они будут работать согласно действующим тарифам.
Из-за празднования Дня России 11 и 12 июня изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД). Корректировки в расписании коснутся Смоленского (Белорусского), Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савеловского и Ярославского направлений Московской железной дороги.
День России – это государственный праздник России. Праздничной эта дата стала с 1992 года.
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