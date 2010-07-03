Парковки в Москве будут бесплатными 12 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В среду, 12 июня, парковка в Москве будет бесплатной. Об этом говорится в сообщении на портале мэра и правительства столицы. Оставить машину горожане смогут на любой улице, включенной в состав парковочного пространства.

"Отмена платы за парковку не скажется на загруженности дорог, поскольку в праздничные дни интенсивность движения транспорта традиционно снижается", – рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Городские плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными, они будут работать согласно действующим тарифам.

В департаменте транспорта призывают автомобилистов соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобств другим участникам дорожного движения.

Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД) изменится 11 и 12 июня 2019 года из-за празднования Дня России. Корректировки в расписании коснутся Смоленского (Белорусского), Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савеловского и Ярославского направлений Московской железной дороги. В предпраздничный день, 11 июня, электрички будут курсировать по расписанию пятницы, а 12 июня будут следовать по графику воскресенья.

Роструд ранее напомнил россиянам о короткой рабочей неделе из-за предстоящего праздника. При этом во вторник, 11 июня, рабочий день будет сокращен на один час.

День России – это государственный праздник России. Праздничной эта дата стала с 1992 года.

