Парковки в Москве будут бесплатными 12 июня

В среду, 12 июня, парковка в Москве будет бесплатной. Об этом говорится в сообщении на портале мэра и правительства столицы. Оставить машину горожане смогут на любой улице, включенной в состав парковочного пространства.
"Отмена платы за парковку не скажется на загруженности дорог, поскольку в праздничные дни интенсивность движения транспорта традиционно снижается", – рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.
Городские плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными, они будут работать согласно действующим тарифам.
В департаменте транспорта призывают автомобилистов соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобств другим участникам дорожного движения.
Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД) изменится 11 и 12 июня 2019 года из-за празднования Дня России. Корректировки в расписании коснутся Смоленского (Белорусского), Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савеловского и Ярославского направлений Московской железной дороги. В предпраздничный день, 11 июня, электрички будут курсировать по расписанию пятницы, а 12 июня будут следовать по графику воскресенья.
Роструд ранее напомнил россиянам о короткой рабочей неделе из-за предстоящего праздника. При этом во вторник, 11 июня, рабочий день будет сокращен на один час.
День России – это государственный праздник России. Праздничной эта дата стала с 1992 года.
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