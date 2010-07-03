Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе в июне. Об этом сообщает "Российская газета".
Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России. При этом во вторник, 11 июня, рабочий день будет сокращен на один час.
Осенью 2018 года Роструд утвердил производственный календарь на 2019 год. Следующие длинные выходные ждут россиян со 2 по 4 ноября.
Ранее сообщалось, что продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре ограничат в столице во время празднования Дня России 12 июня. Запрет будет действовать в местах массовых гуляний. Причем ограничения будут действовать не только в магазинах, но и кафе и ресторанах.
День России – это государственный праздник России. Праздничной эта дата стала с 1992 года.
Продажу алкоголя ограничат в столице в День России
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