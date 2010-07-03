В Госдуме считают необходимым сократить рабочий день

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов допустил сокращение рабочего дня до шести часов.
"Надо сокращать нагрузку, чтобы люди могли заниматься своим здоровьем. Мне кажется, что шесть часов рабочего дня будет достаточно для человека в нашей стране", – цитирует его Агентство "Москва".
Депутат добавил, что эта тема обсуждается в комитете. По его словам, вопрос сокращения рабочего дня сегодня – общемировая тенденция.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее направил министру труда Максиму Топилину предложение о включении часа на дорогу до работы в восьмичасовой рабочий день. Он полагает, что это поднимет трудовую дисциплину, повысит мотивацию сотрудников и покажет социальную направленность государства.
Вострецов же считает, что идею будет сложно реализовать.
"Каждый рассчитывает свои возможности и работу по месту. Инициатива, наверное, интересна для людей, но что, если человек будет добираться три часа вместо часа, что мы будем делать?", – объяснил он.
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