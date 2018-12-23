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10:03

Роструд напоминает о предстоящих десятидневных новогодних каникулах

общество праздники

10:03

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Роструде россиянам напомнили о десятидневных новогодних каникулах, которые начнутся ровно через неделю. Отдыхать граждане будут с 30 декабря по 8 января включительно, передает "Интерфакс".

Первый рабочий день у россиян в будущем году – среда, 9 января. Это значит, что первая рабочая неделя будущего года продлится всего три дня.

При этом новогодним выходным будет предшествовать шестидневная рабочая неделя – с 24 по 29 декабря. Как сообщил замглавы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, вариант длинной рабочей недели выбрали, чтобы не прерывать новогодние каникулы. В связи с этим выходной день с субботы, 29 декабря, перенесли на понедельник, 31 декабря.

Нерабочие дни с субботы и воскресенья, 5 и 6 января, попадающие на период новогодних выходных, добавят к майским выходным.

Осенью 2018 года Роструд утвердил производственный календарь на 2019 год. Согласно информации на сайте ведомства, в следующем году, кроме 5 и 6 января, перенесут и 23 февраля, а выходным станет 10 мая.

Таким образом, длинные выходные россиян ждут с 30 декабря по 8 января, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 12 мая и с 2 по 4 ноября. В ведомстве также отметили, что, согласно Трудовому кодексу, накануне праздничных дней рабочее время сокращается на один час.

общество праздники

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