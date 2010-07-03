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14 мая, 15:42

Час езды до работы предложили включить в трудовой день

общество

14 мая, 15:42

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Фото: ТАСС/Андрей Шопша

В восьмичасовой трудовой день стоит включить один час езды до работы. Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру труда Максиму Топилину, передает News.ru.

Парламентарий полагает, что это поднимет трудовую дисциплину, повысит мотивацию сотрудников и покажет социальную направленность государства.

Милонов утверждает, что сейчас у россиян нет гарантированного законом восьмичасового рабочего дня, поскольку работодатели не учитывают время поездки. Со слов депутата, граждане фактически работают по 10–11 часов.

Ранее Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Он убежден, что, когда темнеет рано, люди должны работать на час меньше.

В ответ на это в Совфеде заявили, что сокращение рабочего дня также изменит давно установленное соотношение трудовых будней и праздничных дней.

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