Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:49

Милонов предложил запретить продажу чекушек на кассах

общество власть

10:49

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/amphoto

В Госдуме задумались о расширении мер, направленных на снижение и профилактику алкоголизации населения. Депутаты предлагают запретить продавать алкоголь в мелкой таре на кассах продуктовых магазинов. Обращение на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова направил Виталий Милонов. Документ есть в распоряжении News.ru.

Как заявил Милонов, сегодня почти в каждом продуктовом магазине на кассе можно встретить продажу алкогольных напитков в миниатюрных дозах – от 50 до 200 миллилитров. Милонов полагает, что такие маленькие бутылочки приковывают к себе внимание детей, которые видят в них "игрушки". Он пояснил, что размер такой тары снижает уровень критического восприятия у людей и формирует позитивное отношение к нему, но важно помнить, что алкоголь в любых дозах может привести к пагубным последствиям. Данная мера, отметил депутат, пойдет на пользу здоровью россиян и станет очередным "гвоздем в гроб алкогольного мирового лобби".

В 2017 году общественные организации выступали с аналогичной инициативой. Тогда ее поддержал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников. Запрет на продажу алкоголя на кассах магазинов не был законодательно оформлен.

В 2018 году министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что за последние 5 лет россияне стали на 80% меньше употреблять спиртное. По данным Минздрава, за это время заболеваемость психическими расстройствами по причине употребления алкоголя и синдрома алкогольной зависимости среди подростков 15–17 лет снизилась на 55%.

общество власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика