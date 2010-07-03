Милонов предложил запретить продажу чекушек на кассах

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В Госдуме задумались о расширении мер, направленных на снижение и профилактику алкоголизации населения. Депутаты предлагают запретить продавать алкоголь в мелкой таре на кассах продуктовых магазинов. Обращение на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова направил Виталий Милонов. Документ есть в распоряжении News.ru.

Как заявил Милонов, сегодня почти в каждом продуктовом магазине на кассе можно встретить продажу алкогольных напитков в миниатюрных дозах – от 50 до 200 миллилитров. Милонов полагает, что такие маленькие бутылочки приковывают к себе внимание детей, которые видят в них "игрушки". Он пояснил, что размер такой тары снижает уровень критического восприятия у людей и формирует позитивное отношение к нему, но важно помнить, что алкоголь в любых дозах может привести к пагубным последствиям. Данная мера, отметил депутат, пойдет на пользу здоровью россиян и станет очередным "гвоздем в гроб алкогольного мирового лобби".

В 2017 году общественные организации выступали с аналогичной инициативой. Тогда ее поддержал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников. Запрет на продажу алкоголя на кассах магазинов не был законодательно оформлен.

В 2018 году министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что за последние 5 лет россияне стали на 80% меньше употреблять спиртное. По данным Минздрава, за это время заболеваемость психическими расстройствами по причине употребления алкоголя и синдрома алкогольной зависимости среди подростков 15–17 лет снизилась на 55%.